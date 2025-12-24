В США заверили в отсутствии у Трампа стремления захватить Гренландию

У президента США Дональда Трампа нет планов по захвату Гренландии. Об этом заявил спецпосланник Трампа на острове Джефф Лэндри, сообщает Fox News.

По его словам США не стремятся «завоевать» остров, а хотят провести переговоры с жителями Гренландии чтобы выяснить, чего они хотят в будущем.

«Чего они ищут? Какие возможности им не предоставили? Почему они не получили той защиты, которую действительно заслуживают?» — отметил Лэндри.

Он также добавил, что США «всегда были гостеприимной страной» и администрация Трампа не собирается «захватить чью-либо страну».

22 декабря Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы республиканца Джеффа Лэндри своим специальным посланником по Гренландии. Лэндри поблагодарил Трампа за назначение и подтвердил намерение страны заполучить остров. Позже Трамп объяснил, что США необходима Гренландия для того, чтобы обеспечить собственную национальную безопасность.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил сожаление о желании США захватить остров, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что нападение США на Гренландию будет равносильно атаке на всю Данию.

