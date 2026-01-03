Американист предсказал последствия для всей Латинской Америки из-за атаки США

Атака США на Венесуэлу будет иметь серьезные последствия для всего латиноамериканского региона. Об этом в Telegram-канале RealFitzroy написал политолог-американист Кирилл Бенедиктов.

Эксперт написал, что 3 января 2020 года по приказу президента США Дональда Трампа ракетным ударом в аэропорту Багдада был устранен генерал Касем Сулеймани, и этот удар «запустил длинную цепочку событий, которые привели к серьезному ослаблению «шиитской оси сопротивления» на Ближнем Востоке и 12-дневной войне Израиля с Ираном». Ровно через шесть лет, 3 января, 2026 года, США атаковали Венесуэлу, и теперь это будет иметь не меньшие последствия, отметил он.

«Конечно, это просто совпадение. Но последствия для всего латиноамериканского региона будут не меньше», — подчеркнул Бенедиктов.

3 января 2026 года агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе случилось как минимум семь взрывов. По информации СМИ, они прогремели на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере государства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал задействовать все силы страны. МИД Венесуэлы осудил «агрессию» и заверил, что Венесуэла будет сопротивляться. Там также заявили, что США намерены заполучить венесуэльскую нефти и полезные ископаемые.

В Белом доме комментариев покане давали. Однако, как пишет The Wall Street Journal (WSJ), что власти сделают это после выхода американских военных из страны.

В российском МИД уже назвали атаку агрессией и пообещали в ближайшее время дать более развернутый комментарий.

