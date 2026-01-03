В США объяснили, зачем Зеленский назначил Буданова главой офиса

Назначением на пост главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) президент страны Владимир Зеленский ввел в свое окружение потенциально сильного конкурента на выборах, превратив его в союзника. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что Буданов рассматривается как «потенциальный соперник» Зеленского на выборах, и он мог бы одержать победу над действующим президентом, если бы прошел во второй тур. Однако теперь Зеленский сделал Буданова своим «союзником», и переход Буданова на новую должность «предполагает, что он не будет конкурировать с Зеленским на президентских выборах», считают политологи.

«Президент Украины пока не заявил прямо, будет ли он баллотироваться на будущих выборах. Переход Буданова на новый пост вводит потенциально сильного конкурента в ближайшее политическое окружение Зеленского, превращая его в вероятного союзника на любых выборах», — написала газета.

2 января Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова главой Офиса президента, а Олега Иващенко, который ранее руководил Службу внешней разведки, начальником Главного управления разведки. Буданов занял новую должность вместо уволенного со своего поста из-за коррупционного скандала Андрея Ермака.

В начале декабря Зеленский заявил, что готов провести президентские выборы на Украине, но отметил, но для этого нужно обеспечить безопасность страны. Затем президент Украины отметил, что президентские выборы на Украине могут пройти совместно с референдумом по мирному соглашению. Также он отмечал, что законодательные инициативы для проведения выборов уже наработаны. А глава правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия предложил провести выборы в онлайн-формате.

При этом в конце 2025 года министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что на Украине пока не готовят участки к выборам или референдуму.

Ранее на Западе заявили о связи между назначением Буданова и мирными переговорами.