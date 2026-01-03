На Западе заявили о связи между назначением Буданова и мирными переговорами

FT: Буданов может стать ценным активом Украины на переговорах с Россией

Назначение на пост главы Офиса президента Украины бывшего начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) может повлиять на мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет Financial Times (FT).

Издание отмечает, что назначение происходит на фоне попыток украинских переговорщиков получить гарантии безопасности от западных союзников. И Буданов может сыграть в переговорах важную роль, так как он с самого начала боевых действий поддерживал общение с Россией.

«Буданов, которого считают одним из немногих украинских чиновников, поддерживавших открытую линию связи с Москвой на протяжении всего конфликта, в том числе по вопросам обмена пленными, может стать ценным активом по мере продвижения мирных переговоров», — предполагает FT.

Журналисты отмечают, что и президент Украины Владимир Зеленский, написав о назначении Буданова, подчеркнул необходимость уделять «больше внимания» дипломатическому направлению переговоров.

Также источники рассказали FT, что Зеленский в течение последнего месяца уговаривал Буданова принять должность главы офиса президента, но он колебался, так как «привык работать в полевых условиях».

2 января Владимир Зеленский официально назначил Кирилла Буданова главой Офиса президента, а Олега Иващенко, который возглавлял Службу внешней разведки, руководителем главного управления разведки. Буданова назначили на пост вместо освобожденного от должности на фоне коррупционного скандала Андрея Ермака. Чем известен новый глава офиса президента Украины — читайте в материале «Газеты.Ru».

