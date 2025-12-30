Журналист Бойко: каждый день из ВСУ дезертирует более тысячи солдат

Каждый день из ВСУ дезертирует более тысячи военнослужащих, то есть один человек за каждую одну-полторы минуты. Об этом украинский журналист Владимир Бойко написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Каждый день из украинского войска дезертируют более одной тысячи военнослужащих, то есть один человек каждые 1-1,5 минуты. Это значит, что армии нет и восстановить ее уже невозможно – точка невозврата пройдена», – отметил Бойко.

По его словам, причина массового дезертирства ВСУ «проста», и «никто не собирается умирать» за то, чтобы командиры «ездили за границу» с концертами, отдыхали на корпоративах, покупали элитную недвижимость, «развлекались» в ночных клубах и так далее.

Бойко отметил, что «при миллионной армии на фронте находится не более 50 тысяч бойцов». Поэтому скандалы с участием руководства ВСУ «не просто деморализуют армию, но и добавляют несколько тысяч дезертиров».

По недавним подсчетам ТАСС, из ВСУ в 2025 году дезертировали или ушли в «самоволку» более 200 тысяч военных. На расширенном заседании Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ «исчисляется сотнями тысяч». Также украинское издание Страна.ua объясняло массовое дезертирство недовольством военных своими зарплатами.

Также о дезертирстве в украинской армии писало издание The Times, которое указывало, что в 2026 году украинская армия может столкнуться с недостатком финансирования, людских ресурсов и оптимизма.

Ранее Сырский высказался о ситуации на фронте.