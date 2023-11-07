«Цена деклараций». Россия обвинила Францию в срыве участия делегации в конференции ЮНЕСКО

Официальный представитель МИД России Захарова заявила, что Франция сорвала участие российской делегации в конференции ЮНЕСКО. По ее словам, Париж своевременно не выдал визы российской стороне. При этом, по словам Захаровой, представители Франции и ЮНЕСКО договаривались, что Париж «без задержки и взимания платы за визу» станет разрешать въезд представителям стран-членов организации для участия в конференциях. Внешнеполитическое ведомство обратилось к гендиректору ЮНЕСКО с просьбой вмешаться в ситуацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Невыдача виз

Франция сорвала участие российской делегации в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, не выдав визы представителям делегации. С таким обвинением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой привела пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Вынуждены привлечь внимание к вызывающему несоблюдению Францией своих обязательств в части, касающейся выдачи виз представителям Российской Федерации, направляющимся в эту страну для участия в работе руководящих органов ЮНЕСКО», — сказала Захарова.

Отмечается, что сорванным оказалось участие заместителя главы делегации, директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, а также сотрудника комиссии по делам ЮНЕСКО, отвечающего в том числе за вопросы коммуникации и информации.

По ее словам, из-за несвоевременной выдачи визы ответственный секретарь Комиссии Татьяна Довгаленко также не смогла присутствовать на встрече национальных комиссий стран-членов ЮНЕСКО за день до открытия конференции.

«Вот чего стоят декларации о приверженности международному праву, демократическим ценностям и свободе слова», — подчеркнула представитель ведомства.

Россию не допускают уже месяц

Захарова назвала такие действия в отношении российской стороны системными. Указанные эпизоды, по ее словам, это примеры из череды аналогичных вопиющих случаев.

Она также отметила, что только за последний месяц «целый ряд российских представителей» без объяснения причин не допустили к участию в международных мероприятиях на площадке ЮНЕСКО в Париже.

Действия французской стороны официальный представитель МИД России назвала «самоуправством без оглядки на действующие международно-правовые нормы». Захарова призвала гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле вмешаться в ситуацию и предпринять меры по обеспечению выполнения Францией своих обязательств.

Как напомнила представитель МИД России, представители Франции и ЮНЕСКО договаривались, что Париж «без задержки и взимания платы за визу» станет разрешать въезд в страну представителям государств — членов организации на сессии всех ее органов.

Участие России

42-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО открылась в Париже 7 ноября. ЮНЕСКО — часть структуры ООН, где занимаются вопросами образования, науки и культуры. В состав организации входят 193 государства (столько же стран являются членами ООН). Штаб-квартира организации находится в Париже.

В ходе заседаний представители государств-членов планировали обсудить рекомендации по этичному использованию нейротехнологий, намеревались провести выборы в руководящие органы ЮНЕСКО и ее межправительственные и международные программы.

Россия выдвигала своих кандидатов на переизбрание в Исполнительный совет, Межправительственный комитет по биоэтике, межправительственный совет Международной гидрологической программы, Международный координационный совет программы «Человек и биосфера» и Межправительственный совет программы «Управление социальными преобразованиями».

Власти Великобритании в июле своевременно не выдали визы членам российской делегации, которая должна была прибыть в страну для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (проходила в Лондоне с 23 по 28 июля). В постпредстве России заявили, что российские представители были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) «представлять данные руководящие органы», и обвинили Лондон в нарушении международных обязательств.