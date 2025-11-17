Британия может запретить выдачу виз жителям трех стран

Великобритания может прекратить выдачу виз гражданам трех стран Африки, если их власти не будут сотрудничать в вопросе депортации своих нелегальных мигрантов. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на источники в британском МВД.

Издание отмечает, что речь идет о Намибии, Демократической Республике Конго и Анголе. По данным The Times, эти государства отказались принять обратно около 4 тыс. своих соотечественников, которые нелегально оказались на территории Британии. В статье отмечается, что британское МВД 13 ноября предупредило посольства этих стран в Лондоне о риске ужесточения выдачи виз, если в течение месяца они не станут активнее сотрудничать с ведомствами королевства в вопросе депортации.

Для начала, отмечает The Times, Британия планирует лишить права быстрого получения виз дипломатов и привилегированных лиц. Далее ограничения уже будут касаться всех граждан перечисленных государств, включая полный запрет на выдачу виз. Издание подчеркивает, что со временем в черный список могут добавить другие страны, которые также неохотно принимают обратно своих мигрантов: Пакистан, Индию, Нигерию, Бангладеш, Габон и Сомали.

«Мы действуем по правилам. Когда я заявила, что для стран, которые не хотят возвращать своих преступников и нелегалов, будут взыскания, я говорила серьезно. Согласитесь на прием своих граждан, или вы потеряете привилегию въезда в нашу страну», — сказала глава МВД Великобритании Шабана Махмуд.

