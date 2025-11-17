На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британия может запретить выдачу виз жителям трех стран

The Times: Британия может запретить выдавать визы жителям трех стран Африки
true
true
true
close
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания может прекратить выдачу виз гражданам трех стран Африки, если их власти не будут сотрудничать в вопросе депортации своих нелегальных мигрантов. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на источники в британском МВД.

Издание отмечает, что речь идет о Намибии, Демократической Республике Конго и Анголе. По данным The Times, эти государства отказались принять обратно около 4 тыс. своих соотечественников, которые нелегально оказались на территории Британии. В статье отмечается, что британское МВД 13 ноября предупредило посольства этих стран в Лондоне о риске ужесточения выдачи виз, если в течение месяца они не станут активнее сотрудничать с ведомствами королевства в вопросе депортации.

Для начала, отмечает The Times, Британия планирует лишить права быстрого получения виз дипломатов и привилегированных лиц. Далее ограничения уже будут касаться всех граждан перечисленных государств, включая полный запрет на выдачу виз. Издание подчеркивает, что со временем в черный список могут добавить другие страны, которые также неохотно принимают обратно своих мигрантов: Пакистан, Индию, Нигерию, Бангладеш, Габон и Сомали.

«Мы действуем по правилам. Когда я заявила, что для стран, которые не хотят возвращать своих преступников и нелегалов, будут взыскания, я говорила серьезно. Согласитесь на прием своих граждан, или вы потеряете привилегию въезда в нашу страну», — сказала глава МВД Великобритании Шабана Махмуд.

До этого сообщалось, что США будут отказывать в визах лицам с раком, ожирением и диабетом.

Ранее в МЭР допустили полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами