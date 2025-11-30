Трамп объяснил свое право накладывать ограничения на мигрантов

Законодательство США позволяет президенту накладывать ограничения на иммигрантов — представителей определенной нации. На это указал американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social на фоне сообщений об арестах граждан Афганистана по террористической статье.

«Секция 212 закона об иммиграции и национальности», — говорится в публикации.

Далее в сообщении Трамп приводит цитату из документа, согласно которому президент имеет право приостановить въезд как всех иностранцев, так и определенной их категории, если их пребывание в штатах наносит вред интересам государства.

Накануне телеканал Fox News со ссылкой на американское Министерство внутренней безопасности сообщал, что в США гражданина Афганистана обвинили в распространении угроз террористического характера.

26 ноября в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома, в результате которой были ранены двое нацгвардейцев. После инцидента Трамп выступил с обращением, в котором заявил, что подозреваемый приехал из Афганистана. Политик назвал эту страну «адской дырой на земле» и заявил, что стрелка «доставила администрация» его предшественника Джо Байдена.

На следующий день власти США временно прекратили рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана.

Ранее сообщалось, что США в связи со стрельбой пересмотрят грин-карты граждан 19 стран.