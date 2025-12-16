На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ходит по тоненькой»: в России оценили будущее Украины после ультиматума Трампа

Политолог Топорнин: терпение Трампа иссякнет, и он прекратит поддержку Киева
Kevin Lamarque/Reuters

Новый ультиматум президента США Дональда Трампа Украине в рамках переговорного процесса о мире говорит о том, что Вашингтон в перспективе может отказаться от поддержки Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-международник Николай Топорнин.

«Трамп постоянно угрожает (Киеву. – «Газета.Ru»). Как мы видим, пока ничего не изменилось. Конечно, для Киева это, так сказать, «ходить по тоненькой», как у нас говорят. Действительно, вдруг иссякнет терпение Дональда Трампа, и он решит прекратить военную поддержку Украины», — отметил эксперт.

По словам Топорнина, такая перспектива «нервирует» украинского лидера Владимира Зеленского, однако у властей Украины «нет другого выхода», кроме как соглашаться на требования США. Поэтому, отметил политолог, Зеленский согласился провести референдум по вопросу о статусе Донбасса.

При этом, как указал аналитик, украинская сторона выдвигает ряд условий для проведения голосования, которые непросто применить на практике. Топорнин напомнил, что, по словам Зеленского, для референдума нужны определенные условия.

Эксперт считает, что Зеленский фактически намекает на необходимость перемирия на Украине для проведения голосования.

«Все это обрастает дополнительными различными компромиссами, какими-то формулами, которые на практике не так-то просто применить еще имея ввиду то, что Россия в этом переговорном процессе только остается в роли наблюдателя», — подытожил Топорнин.

16 декабря газета The Telegraph сообщила, что Вашингтон заставляет Зеленского принять гарантии безопасности США, или Киев их потеряет.

Как пишут авторы публикации, Соединенные Штаты считают предложенные гарантии по типу 5-й статьи НАТО «платиновым стандартом».

Один из собеседников в администрации американского президента отметил, что предложение стало «крупнейшей победой для Украины и для Европы на сегодняшний день» в мирных переговорах.

Ранее в Госдуме допустили появление иностранных миротворцев на Украине.

Переговоры о мире на Украине
