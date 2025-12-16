СМИ сообщают, что США предъявили Зеленскому ультиматум

Вашингтон заставляет президента Украины Владимира Зеленского принять гарантии безопасности США, или Киев их потеряет. Об этом пишет газета The Telegraph.

Как пишут авторы публикации, Соединенные Штаты считают предложенные гарантии по типу 5-й статьи НАТО «платиновым стандартом».

Один из собеседников в администрации американского президента отметил, что предложение стало «крупнейшей победой для Украины и для Европы на сегодняшний день» в мирных переговорах.

Американский чиновник добавил, что Россия едва ли согласится на это, ведь невступление Украины в НАТО является ключевым моментом.

«Тем не менее президент Трамп считает, что сможет убедить Россию принять гарантии, аналогичные статье 5 НАТО», — добавил он.

Подробности гарантий безопасности пока не были опубликованы. Однако по итогам берлинских переговоров 14-15 декабря европейские лидеры опубликовали совместное заявление с гарантиями безопасности для Украины. Они указали, что численность ВСУ должна остаться на уровне 800 тысяч человек, Украину необходимо принять в ЕС, а также нужно запустить механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США и международного сообщества. Также европейцы заявили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Отметим, что американские официальные лица утверждают, что 90% мирного соглашения по Украине уже согласовано. Однако компромисса не удалось найти по территориальным уступкам и по контролю над Запорожской АЭС.

Ранее в Госдуме допустили появление иностранных миротворцев на Украине.