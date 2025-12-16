На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведчук обвинил Зеленского во лжи Трампу

Медведчук: Зеленский нагло врет Трампу, говоря о готовности к выборам на Украине
РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский нагло врет главе США Дональду Трампу, говоря о готовности к проведению президентских выборов в республике. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

«Зеленский нагло врет! В разрушенной и уничтоженной им стране он, став на путь правового нигилизма, предпочел гарантиям демократии террор, насилие и произвол», — написал политик в статье, опубликованной на сайте движения.

По мнению Медведчука, политика Зеленского попрала основополагающие права человека, полностью уничтожила верховенство права и политический плюрализм.

Председатель движения заявил, что Зеленский со своими сторонниками «узурпировал» всю вертикаль государственной власти Украины, привел к уничтожению независимый парламентаризм, судебную систему, внедрил тотальную коррупцию, которая привела к тяжелому кризису и ликвидации государственности.

11 декабря Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предложили создать демилитаризованную «свободную экономическую зону». При этом за день до этого британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее в Кремле отреагировали на предложение о рождественском перемирии в зоне СВО.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
