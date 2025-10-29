Лавров выразил удивление сменой риторики Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Изменение позиции президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта является удивительным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Минске, передает Life.

«Президент Трамп после Аляски говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня. Я надеюсь, что эта логика установления долгосрочного мира возобладает», — заявил Лавров.

Российский дипломат напомнил, что американский лидер и ранее выступал за достижение прочного мира, а не временного перемирия, которое может длиться год или два, но не принесет реальных результатов.

Лавров подчеркнул важность последовательности в подходе к урегулированию конфликта. По его словам, позиция США относительно необходимости долгосрочного мира была конструктивной.

Также Лавров выразил надежду, что Трамп стремится урегулировать украинский конфликт на основе саммита в Анкоридже.

Ранее сообщалось, что Трамп изучает возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk.