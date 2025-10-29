На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров выразил удивление сменой риторики Трампа по урегулированию конфликта на Украине

true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Изменение позиции президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта является удивительным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Минске, передает Life.

«Президент Трамп после Аляски говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня. Я надеюсь, что эта логика установления долгосрочного мира возобладает», — заявил Лавров.

Российский дипломат напомнил, что американский лидер и ранее выступал за достижение прочного мира, а не временного перемирия, которое может длиться год или два, но не принесет реальных результатов.

Лавров подчеркнул важность последовательности в подходе к урегулированию конфликта. По его словам, позиция США относительно необходимости долгосрочного мира была конструктивной.

Также Лавров выразил надежду, что Трамп стремится урегулировать украинский конфликт на основе саммита в Анкоридже.

Ранее сообщалось, что Трамп изучает возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk.

