Лавров: Россия надеется, что Трамп выступит против поддержки Украины

Лавров: РФ надеется, что Трамп не поддержит вливания денег и оружия на Украину

Российская стороны выражает надежду на то, что президент США Дональд Трамп не поддержит дальнейшего вливания денег и оружия на Украину. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, передает ТАСС.

Глава ведомства также отметил, что действия стран Запада препятствуют нормальному диалогу по Евразийской безопасности.

26 октября Лавров заверил, что в Вашингтоне четко понимают шаги, которые РФ и США могут предпринять для реализации договоренностей саммита на Аляске. Глава российского МИД также отметил, что по итогам телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио Госдепартамент опубликовал сообщение. Лавров подчеркнул, что беседа была продуктивной, так как после нее не возникло необходимости в личной встрече.

Ранее Песков заявил, что Путин и Трамп не могут встречаться ради встречи.