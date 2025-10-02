На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин сравнил Макрона с Наполеоном

Путин рассказал, как Макрон пытается походить на Наполеона
Французский лидер Эммануэль Макрон пытается подражать Наполеону, провоцируя Россию и вынуждая население своей страны консолидироваться вокруг его фигуры, заявил на заседании клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Кремля.

«Ему очень хочется <...> возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам «сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе», как Наполеон», — сказал российский лидер.

Он также назвал добрыми и рабочими отношения с французским президентом.

Сам Макрон сравнивал себя не с Наполеоном, а с олимпийским богом. После победы на президентских выборах в 2022 году, лидер Франции заявил, что многие говорят, что он — бог Юпитер, но сам Макрон считает себя Гефестом, и «будет ковать».

Ранее Макрон предложил задерживать танкеры с нефтью из РФ.

