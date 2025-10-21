Нарышкин назвал страны, заинтересованные в дестабилизации России

Для подрыва безопасности и стабильности России Великобритания и ведущие страны Евросоюза задействуют все доступные рычаги, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Об этом сообщается на сайте СВР.

По словам главы разведки, западные стра­ны не хотят мирится с тем, что времена однополярной западноцентричной системы закончились и сейчас идет борьба за право определять контуры и правила будущего миропорядка. Задача России здесь состоит в том, чтобы адаптироваться к новой реальности без большой войны, как это бывало на прошлых исторических этапах, отметил Нарышкин.

«Западные стра­ны, прежде всего США и их прихвостень Великобритания, не хотят мириться с тем, что эпоха их безраздельного доминирования на мировой арене закончилась», — добавил руководитель СВР.

До этого он заявил, что европейские политические деятели в лице «макронов» и «мерцев» предлагают народам Европы лишь русофобию и активную подготовку к вооруженному конфликту с Россией.

Ранее в Швеции призвали коллективный Запад перейти в «режим войны» ради мира.