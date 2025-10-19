В Швеции призвали коллективный Запад перейти в «режим войны» ради мира

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал западные страны якобы ради мира перейти в «режим войны» как морально, так и в военном отношении. Об этом пишет РИА Новости.

«Чтобы сохранить этот мир, мы (коллективный Запад/ — «Газета.Ru») должны быть готовы к вероятности войны как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение в менталитете: мы должны перейти в режим войны для решительного сдерживания, обороны и защиты мира», — сказал чиновник.

По его мнению, завершения конфликта на Украине можно достичь путем наращивания военной помощи Киеву и ужесточения санкций в отношении Москвы. Также министр выступил за использование замороженных российских активов для развития военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, Йонсон высказался о появлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве Польши, произошедшем в начале сентября. В связи с этим инцидентом чиновник заявил о необходимости сделать «новые военные шаги» ради «сдерживания» РФ. В то же время он обратил внимание, что страны — члены НАТО могут нанести ответный удар по кораблям и истребителям, незаконно оказавшимся в их морском или воздушном пространстве.

Ранее министерство обороны РФ ответило на обвинения в причастности к инциденту с БПЛА в Польше.