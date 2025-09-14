Папа Римский оценил возможность посредничества Ватикана по Украине

Папа Римский Лев XIV назвал малореалистичным посредничество Ватикана при урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом сообщает портал Crux.

Он отметил, что провел бы различие между голосом Святого Престола, который выступает за мир, и его ролью посредника.

«Думаю, люди слышали мои призывы, призывы услышать этот голос, голос христиан и людей доброй воли о том, что мир — единственный выход», — добавил понтифик.

Лев XIV рассказал, что Ватикан с начала конфликта прилагал огромные усилия для сохранения позиции, которая «не означала бы встать на одну из сторон, а оставалась нейтральной».

Папа Римский добавил, что в позиции каждой из сторон можно найти как положительные, так и отрицательные аспекты.

15 августа сообщалось, что папа Римский в день католического праздника Успения Девы Марии, совпавшего с проведением саммита США и России по вопросу урегулирования кризиса на Украине, вознес молитву о мирном завершении «усиливающегося оглушающего насилия» военных конфликтов по всему миру.

Ранее Папа Римский предложил Зеленскому провести переговоры с Россией в Ватикане.