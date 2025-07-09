Папа Римский предложил Зеленскому провести переговоры с Россией в Ватикане

Папа Римский предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести переговоры между Россией и Украиной в Ватикане. Об этом сообщается в заявлении секретариата Святого престола.
«Святейший отец подтвердил свою готовность приветствовать представителей России и Украины на переговорах в Ватикане», — отмечается в документе.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля прибыл в Рим, где встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Также у украинского лидера прошла встреча с папой Римским Львом XIV.
10–11 июля 2025 года в Риме пройдет конференция по восстановлению Украины, которую будет принимать премьер-министр страны Джорджа Мэлони. Информацию о поездке Зеленского до этого не анонсировали.
Ранее Зеленский надел костюм на саммит НАТО.