На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский пришел на переговоры с главой ЕК в кроссовках

Зеленский пришел на встречу с главой ЕК в кроссовках на платформе
true
true
true
close
Bart Biesemans/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в костюме и кроссовках на высокой подошве. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

В соцсетях предположили, что специальная подошва придает украинскому лидеру несколько сантиметров роста. При этом на кадрах со встречи в Брюсселе можно заметить, что Зеленский выше фон дер Ляйен.

Глава ЕК для своего образа выбрала светло-фиолетовый пиджак и официальные туфли на небольшом каблуке.

Судя по фотографиям, кроссовки выглядят стандартными и не отличаются особенными характеристиками. Согласно официальным данным, рост Зеленского составляет 1,7 м., а Урсулы фон дер Ляйен — 1,61 м.

В октябре прошлого года президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прибыл на неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в кроссовках. Неформальный ужин глав государств прошел в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

Путин был одет в деловой костюм, а в качестве обуви он выбрал черные туфли.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может вступить в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами