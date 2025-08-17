Зеленский пришел на переговоры с главой ЕК в кроссовках

Зеленский пришел на встречу с главой ЕК в кроссовках на платформе

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в костюме и кроссовках на высокой подошве. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

В соцсетях предположили, что специальная подошва придает украинскому лидеру несколько сантиметров роста. При этом на кадрах со встречи в Брюсселе можно заметить, что Зеленский выше фон дер Ляйен.

Глава ЕК для своего образа выбрала светло-фиолетовый пиджак и официальные туфли на небольшом каблуке.

Судя по фотографиям, кроссовки выглядят стандартными и не отличаются особенными характеристиками. Согласно официальным данным, рост Зеленского составляет 1,7 м., а Урсулы фон дер Ляйен — 1,61 м.

В октябре прошлого года президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прибыл на неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в кроссовках. Неформальный ужин глав государств прошел в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

Путин был одет в деловой костюм, а в качестве обуви он выбрал черные туфли.

