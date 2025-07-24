Путину доложили о крушении Ан-24 в Приамурье

Песков: Путину доложили о крушении самолета Ан-24 в Амурской области

Президенту России Владимиру Путину доложили о крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Естественно, ему доложено об этом», — сказал Песков, говоря об авиакатастрофе в Приамурье.

Представитель Кремля добавил, что президент продолжит получать информацию о ситуации с самолетом по каналам всех оперативных служб.

24 июля Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров, экипаж перестал выходить на связь. Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, на борту воздушного судна находились 49 человек, в числе которых пять детей и шесть членов экипажа.

По предварительной информации, Ан-24 мог потерпеть крушение из-за ошибки экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

По данным МЧС России, к месту крушения самолета направлены более 50 спасателей и десять единиц техники. Им приходится добираться до обломков пешком, поскольку на месте крушения судна нельзя совершить посадку.

По предварительной версии, никто из находящихся на борту людей не выжил. Вертолет Ми-8 МЧС России обнаружил горящий фюзеляж самолета во время его поисков.

Ранее в сети появилось видео с Ан-24 за мгновения до крушения.