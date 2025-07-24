Все находившиеся на борту пропавшего в Приамурье Ан-24 могли погибнуть

ТАСС: после крушения самолета Ан-24 в Приамурье никто не выжил

По предварительным данным, все люди, находившиеся на борту пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, погибли. Об этом сообщили ТАСС представители оперативных служб, участвующих в поисково-спасательной операции.

Информация о точном количестве жертв и обстоятельствах катастрофы пока уточняется.

Самолет авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находилось, по разным оценкам, от 46 до 49 человек. По данным Telegram-канала SHOT, связь с бортом прервалась в нескольких километрах от Тынды — последнего аэропорта маршрута.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, 24 июля в 11:21 (местное время) самолет авиакомпании «Ангара» вылетел из Благовещенска в Тынду. В 12:58 после ухода на второй круг экипаж самолета не вышел на связь.

Позже обломки пропавшего в Амурской области Ан-24 обнаружили в 15 км от Тынды.

Ранее самолет экстренно приземлился из-за пассажирки, съевшей креветки.