Более 50 спасателей участвуют в поисках Ан-24 в Амурской области

МЧС: более 50 спасателей следуют к месту крушения Ан-24 в Амурской области

Более 50 спасателей и десять единиц техники направлены к месту крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Спасатели МЧС России следуют к месту крушения самолета по труднодоступной местности», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС открыт телефон «горячей линии» по номеру: 8-800-775-17-17.

До этого сообщалось, что спасатели хотят добраться до места крушения Ан-24 до захода солнца, которое ожидается в Амурской области через менее чем четыре часа.

Сотрудникам МЧС приходится добираться до обломков воздушного судна пешком, поскольку на месте крушения самолета нельзя совершить посадку.

По предварительной версии, спасать уже некого. Вертолет Ми-8 МЧС России обнаружил горящий фюзеляж самолета во время его поисков.

Связь с Ан-24, который летел из Благовещенска в Тынду, была потеряна 24 июля. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 43 пассажира, в том числе пять детей, и шесть членов экипажа.

По предварительной информации, Ан-24 мог потерпеть крушение из-за ошибки экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Ранее в сети появилось видео с Ан-24 за мгновения до крушения.