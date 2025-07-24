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Амурский губернатор назвал число пассажиров на борту пропавшего с радаров самолета

Орлов: на борту пропавшего в Амурской области самолета находятся 43 пассажира
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Atosan/Shutterstock/FOTODOM

На борту пропавшего в Амурской области самолета Ан-24 находятся 43 пассажира, в том числе пять детей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов в своем Telegram-канале.

Орлов уточнил, что с радаров пропал пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду. По предварительным данным, на борту находятся 43 пассажира и шесть членов экипажа. Для поисков воздушного судна задействованы все необходимые силы и средства, заявил губернатор. Информация о развитии ситуации будет появляться на официальных площадках правительства области.

Связь с пассажирским самолетом Ан-24 была потеряна 24 июля. По данным Telegram-канала SHOT, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Ангара». Предположительно, самолет пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды.

Подробности инцидента уточняются. Оперативные службы уже оповещены, судьба борта пока остается неизвестной.

23 июля самолет авиакомпании FlyOne, летевший из Еревана в Кишинев, совершил экстренную посадку из-за поломки на борту. Нескольким пассажирам потребовалась помощь медиков из-за сильного стресса.

Ранее самолет экстренно сел из-за пассажирки, съевшей креветки.

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