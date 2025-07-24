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На месте крушения пассажирского Ан-24 начался пожар

МЧС: горящий фюзеляж обнаружен при поисках пропавшего в Приамурье самолета
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Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Горящий фюзеляж обнаружен с воздуха во время поисков пропавшего в Амурской области пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России в Telegram-канале.

«Вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж самолета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия направлены спасатели.

Связь с пассажирским самолетом Ан-24, выполнявшим рейс из Благовещенска в Тынду, была потеряна 24 июля. По данным Telegram-канала SHOT, воздушное судно пропало с радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды.

Как рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, на борту самолета находятся 43 пассажира, в том числе пять детей, и шесть членов экипажа. Он уточнил, что для поисков воздушного судна задействованы все необходимые силы и средства.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщил об обнаружении обломков пропавшего Ан-24 в 15 километрах от Тынды. Уточняется, что обломки самолета найдены на склоне, само воздушное судно полностью разрушено.

Ранее стало известно, когда экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь.

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