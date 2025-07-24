На месте падения Ан-24 в Приамурье нельзя совершить посадку

SHOT: спасатели не смогли приземлиться на месте крушения Ан-24 в Приамурье

Спасатели не смогли приземлиться на месте крушения Ан-24 в Приамурье. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сейчас спасатели направляются к горящим обломкам самолета пешком. По предварительной версии, спасать уже некого. Горящий фюзеляж самолета обнаружил вылетевший на его поиски спасательный вертолет Ми-8 МЧС России.

Самолет выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында и перестал выходить на связь в районе последнего пункта маршрута. На борту находились 43 пассажира, среди которых пятеро детей, и шесть членов экипажа.

По данным SHOT, на борту воздушного судна не сработало аварийно-спасательно оборудование, которое должно автоматически активироваться после крушения из-за сильнейшего удара.

Ранее самолет авиакомпании FlyOne, летевший из Еревана в Кишинев, совершил экстренную посадку из-за поломки на борту.