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В сети появилось видео с Ан-24 за мгновения до крушения

На видео попали последние минуты полета Ан-24 до крушения в Амурской области
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На видео попал, предположительно, последний полет пассажирского самолета Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области. Кадры публикует Telegram-канал агентства Ura.ru.

На записи можно увидеть, как воздушное судно делает второй круг, пытаясь приземлиться в аэропорту Тынды, где в этот момент была мокрая полоса и низкая облачность. По данным SHOT, коэфициент сцепления с воздушно-посадочной полосой составлял 0,5.

Связь с пассажирским самолетом Ан-24, летевшим из Благовещенска в Тынду, была потеряна 24 июля.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту воздушного судна находились 43 пассажира, в том числе пять детей, и шесть членов экипажа.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщил об обнаружении обломков пропавшего Ан-24 на склоне, в 15 километрах от Тынды. Уточняется, что самолет полностью разрушен.

МЧС России заявило, что во время поисков самолета с воздуха обнаружили горящий фюзеляж. К месту происшествия направлены спасатели.

По предварительной информации, пассажирский самолет Ан-24 мог потерпеть крушение в Амурской области из-за ошибки, которую экипаж допустил при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Ранее стало известно, когда экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь.

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