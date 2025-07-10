Ученикам русских школ Азербайджана поставили условие

Report: в Азербайджане не планируют закрывать русские отделения в школах

Сейчас вопрос закрытия русских школ в Азербайджане не стоит на повестке, однако их ученики должны знать государственный язык. Об заявил министр науки и образования страны Эмин Амруллаев агентству Report.

При этом министр признал, что сегодня в школах страны наблюдается дефицит преподавателей русского языка.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

29 июня делегация депутатов Национального собрания страны отказалась от участия в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Россией. В тот же день Баку отменил все ближайшие российские концерты, фестивали, спектакли и выставки в Азербайджане.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о решениях, принятых Азербайджаном.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». На следующий день стало известно о задержании семи сотрудников редакции Sputnik. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам. Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Примаков отреагировал на обвинения в шпионаже в адрес Русского дома в Баку.