Ученикам русских школ Азербайджана поставили условие

Сейчас вопрос закрытия русских школ в Азербайджане не стоит на повестке, однако их ученики должны знать государственный язык. Об заявил министр науки и образования страны Эмин Амруллаев агентству Report.
При этом министр признал, что сегодня в школах страны наблюдается дефицит преподавателей русского языка.
27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России.
МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.
29 июня делегация депутатов Национального собрания страны отказалась от участия в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Россией. В тот же день Баку отменил все ближайшие российские концерты, фестивали, спектакли и выставки в Азербайджане.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о решениях, принятых Азербайджаном.
30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». На следующий день стало известно о задержании семи сотрудников редакции Sputnik. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам. Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде.
Ранее Примаков отреагировал на обвинения в шпионаже в адрес Русского дома в Баку.