Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

Сотрудников Sputnik с паспортом Азербайджана отпустили под подписку о невыезде

Пятеро сотрудников азербайджанского отделения Sputnik, имеющих гражданство страны, были отпущены под подписку о невыезде. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

«Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде», — говорится в сообщении.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия запросила посещение российских журналистов, которые были арестованы в Азербайджане.

Ранее Виктор Бут сравнил отношение к заключенным в США и задержанным в Баку журналистам Sputnik.