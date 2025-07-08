На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Примаков отреагировал на обвинения в шпионаже в адрес Русского дома в Баку

Примаков назвал глупыми обвинения в шпионаже в адрес Русского дома в Баку
true
true
true
close
РИА Новости

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в интервью РБК назвал глупыми обвинения азербайджанских СМИ о том, что Русский дом в Баку занимался шпионажем.

«У меня было сильнейшее искушение подать иск против тех средств массовой информации, которые выдвигали подобные обвинения. Но мы решили проявить мудрость и сдержанность и не обострять ситуацию. К сожалению, это не очень помогло», — сказал Примаков.

Он также заявил, что сейчас в посольстве РФ в Баку работает отдел по культуре, а так называемого Русского дома в столице Азербайджана нет.

«Какие-то культурные мероприятия до последнего времени проводились силами посольства. Сейчас с этим есть некоторые сложности», — добавил Примаков.

До этого заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масю заявил, что есть силы, заинтересованные в ухудшении отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, и они пытаются этого достичь. В качестве примера дипломат привел «инсинуации» по поводу крушения самолета Azerbaijan Airlines в декабре прошлого года, из-за которых был закрыт Русский дом в Баку.

Ранее в МИД РФ заявили о важности дружбы России и Азербайджана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами