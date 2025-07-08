Примаков отреагировал на обвинения в шпионаже в адрес Русского дома в Баку

Примаков назвал глупыми обвинения в шпионаже в адрес Русского дома в Баку

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в интервью РБК назвал глупыми обвинения азербайджанских СМИ о том, что Русский дом в Баку занимался шпионажем.

«У меня было сильнейшее искушение подать иск против тех средств массовой информации, которые выдвигали подобные обвинения. Но мы решили проявить мудрость и сдержанность и не обострять ситуацию. К сожалению, это не очень помогло», — сказал Примаков.

Он также заявил, что сейчас в посольстве РФ в Баку работает отдел по культуре, а так называемого Русского дома в столице Азербайджана нет.

«Какие-то культурные мероприятия до последнего времени проводились силами посольства. Сейчас с этим есть некоторые сложности», — добавил Примаков.

До этого заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масю заявил, что есть силы, заинтересованные в ухудшении отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, и они пытаются этого достичь. В качестве примера дипломат привел «инсинуации» по поводу крушения самолета Azerbaijan Airlines в декабре прошлого года, из-за которых был закрыт Русский дом в Баку.

Ранее в МИД РФ заявили о важности дружбы России и Азербайджана.