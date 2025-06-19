Путин рассказал об отношениях России и Ирана

Отношения России и Ирана являются добрыми и доверительными, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств. Трансляция доступна на платформе «Смотрим».

«Уровень доверия достаточно высокий между нашими странами, у нас очень добрые отношения с Ираном», — подчеркнул глава государства.

В ходе встречи Путин отверг практику торговых войн и ограничений, анонсировал совместные военные учения России и Китая, а также впервые сообщил, что является дедушкой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Дональд Трамп выдвинул Тегерану «последний» ультиматум.