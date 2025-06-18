Трамп выдвинул Тегерану «последний» ультиматум. Ему ответили, что иранцы не сдаются

Президент США Трамп намекнул, что страна может принять прямое участие в конфликте Ирана и Израиля, если Тегеран не примет его ультиматум. Президент потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции. СМИ сообщают, что в ближайшие дни США могут ударить по подземному заводу в Фордо, там Иран обогащает уран. Иранский лидер Хаменеи заявил, что его страна «никогда не сдастся» и готова противостоять американцам. На что Трамп пожелал ему удачи.

Дональд Трамп допустил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не примет его «последний ультиматум». Об этом он сказал журналистам, передало РИА Новости.

По словам Трампа, воздушное пространство над Ираном находится под контролем США, а сама страна осталась без систем ПВО.

«Вы не знаете, что я буду делать. Может быть, я сделаю это, а может быть — нет», — сказал Трамп в ответ на вопрос, будут ли США бить по иранским ядерным объектам.

По его словам, Иран должен сдаться, он выдвинул стране требование о «безоговорочной капитуляции» — и это «последний ультиматум». При этом Трамп заявил, что Тегеран еще может решить вопрос мирно путем переговоров.

«Никогда не поздно», — считает Трамп.

Американский лидер отметил, что его терпение в отношении Ирана уже давно кончилось, поэтому они «занимаются тем, чем занимаются». Он вновь напомнил, что уже давал иранским властям 60 дней на устранение противоречий вокруг ядерной программы, однако «они совершили ошибку». Трамп добавил, что пока что ничего не закончено, отметив, что может произойти много плохих вещей. При этом президент США упомянул некую «главную сделку», по которой «все отлично». Он выразил уверенность, что Иран хочет вести переговоры.

«Я бы не сказал, что мы что-то выиграли уже, но мы достигли прогресса. Следующая неделя будет знаковой, а может, все произойдет еще раньше», — заключил Трамп.

Угрозы Трампа

17 июня американский президент в своей соцсети Truth Social назвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи «легкой мишенью», отметив, что США известно его местонахождение. Трамп уточнил, что в данный момент они не собираются его ликвидировать.

«У Ирана были хорошие радары и другое оборонительное оборудование, и их было много, но оно не сравнится с американским оборудованием, разработанным и произведенным в США», — написал американский президент.

По данным Axios, 17 июня Трамп разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху об эскалации конфликта. Три источника издания утверждают, что

президент США серьезно рассматривает вопрос прямого вступления в военные действия, нанеся удар по ядерным объектам Ирана, а самое главное — по подземному объекту в Фордо, там происходит обогащение урана.

При этом в тот же день Трамп сказал журналистам, что заинтересован в урегулировании конфликта, но только с учетом прекращения ядерной программы Ирана.

США уже помогают Израилю в защите страны от иранских ракет. Источники Axios считают, что Трамп ударит по подземному заводу в ближайшие дни.

«Он [Трамп] может решить, что ему необходимо предпринять дальнейшие действия, чтобы положить конец иранскому обогащению [урана]», — написал вице-президент Джей Ди Вэнс.

Трамп также намекал в соцсетях на возможные удары, особенно в случае атаки на американские базы на Ближнем Востоке.

«Угроза региону и миру»: Израиль атаковал иранские объекты по обогащению урана Израиль атаковал иранские объекты, якобы производящие компоненты для ядерного оружия. Ударам подверглись... 18 июня 15:15

Иран против переговоров

Трамп неоднократно говорил, что иранская сторона с ним связывалась и предлагала возобновить переговоры. Более того, они должны были даже приехать в Белый дом.

Постпредство Ирана в ООН опровергает слова американского президента. Они отметили, что не пойдут на мир под давлением со стороны и не станут участвовать в переговорах.

Более того, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани предостерег во время выступления в штаб-квартире организации, что израильский вариант концепции «превентивной обороны» может стать нормой:

«Если подобная риторика станет нормой, это подорвет один из основных принципов Устава ООН — запрет на применение силы».

Иравани обозначил, что Иран воспользовался своим правом на оборону, а «ответ был соразмерным и оборонительным по своей природе, направленным только на источники агрессии».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал заявления президента США во время выступления перед нацией. По его словам, в случае присоединения к конфликту США понесут непоправимые потери:

«Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном».

Иранский лидер добавил, что сейчас Тегеран столкнулся с «навязанной войной». Он пообещал крепко стоять в случае столкновения с «навязанным миром». Хаменеи подчеркнул, что иранцы «никогда не сдаются». До выступления верховный лидер сообщил в соцсетях о начале битвы. Хаменеи не исключает, что США причастны к израильской атаке.

Трамп пожелал Хаменеи удачи в ответ на его заявления о готовности Ирана к конфликту с США.