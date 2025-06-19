На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин впервые сообщил, что является дедушкой

Путин: моя внучка свободно говорит по-китайски с воспитательницей из Пекина
close
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин раскрыл детали изучения китайского языка членами его семьи во время встречи с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге. Трансляция выступления российского лидера доступна на платформ «Смотрим».

«Моя внучка свободно общается на китайском с воспитательницей из Пекина», — заявил президент.

Он также отметил, что его дочь начала изучать язык по собственной инициативе еще в начале 2000-х годов.

«Она взяла преподавателя задолго до нынешних значимых событий — просто из личного интереса», — рассказал Путин.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступления российского лидера.

Примечательно, что российский издатель Роман Косыгин до этого рассказал, что современные российские писатели становятся все более популярными в КНР, где их произведения переводят на китайский язык и активно читают.

Ранее Путин отверг практику торговых войн и ограничений.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами