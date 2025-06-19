Путин: моя внучка свободно говорит по-китайски с воспитательницей из Пекина

Президент России Владимир Путин раскрыл детали изучения китайского языка членами его семьи во время встречи с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге. Трансляция выступления российского лидера доступна на платформ «Смотрим».

«Моя внучка свободно общается на китайском с воспитательницей из Пекина», — заявил президент.

Он также отметил, что его дочь начала изучать язык по собственной инициативе еще в начале 2000-х годов.

«Она взяла преподавателя задолго до нынешних значимых событий — просто из личного интереса», — рассказал Путин.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступления российского лидера.

Примечательно, что российский издатель Роман Косыгин до этого рассказал, что современные российские писатели становятся все более популярными в КНР, где их произведения переводят на китайский язык и активно читают.

Ранее Путин отверг практику торговых войн и ограничений.