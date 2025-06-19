Путин рассказал о совместных военных учениях России и Китая

Путин: Россия и Китай проведут в 2025 году совместные военные учения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай в 2025 году планируют провести совместные военные учения. Об этом он рассказал в рамках встречи с представителями информагентств, трансляцию которой ведет платформа «Смотрим».

Он подчеркнул, что Москва и Пекин регулярно проводят учения и планируют провести их в этом году.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступления российского лидера.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс внимательно следит за белорусско-российскими учениями «Запад-2025».

16 мая министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее Лукашенко рассказал о предстоящих учениях России и Белоруссии.