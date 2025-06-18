Путин отверг практику торговых войн и ограничений

Россия выступает за формирование справедливого миропорядка и отвергает практику торговых войн и ограничений. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями информагентств.

«Мы выступаем против любых форм торговых войн и ограничительных мер», — подчеркнул президент.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступления российского лидера.

18 июня главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ Андрей Клепач назвал основные риски для мирового развития. По его словам, в число основных рисков для мирового развития входят новая гонка вооружений и милитаризация экономик ведущих стран, торговые войны и нарастание протекционизма, замедление масштаба торговли, торможение роста качества жизни населения, замедление перехода к зеленой экономике, загрязнение воды и воздуха, а также уничтожение биоразнообразия.

Ранее в США сравнили с лимбом эффект от пошлин Трампа.