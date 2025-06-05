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В Белом доме считают, что Трамп жесток с Путиным

Politico: в Белом доме заявили, что Трамп всегда был жесток с Путиным
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Kevin Lamarque/Reuters

В Белом доме считают, что президент США Дональд Трамп «всегда был жесток» с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет Politicoсо ссылкой на неназванного чиновника американской администрации.

«Внешняя политика этого президента (Трампа — «Газета.Ru») уникальна тем, что он может быть жестоким по отношению к нашим противникам, но в то же время он способен смотреть в глаза любому, пытаясь обеспечить мир», — заявил собеседник издания.

Накануне Путин поговорил по телефону с Трампом и обсудил российско-украинский конфликт, а также недавние переговоры в Стамбуле. Российский лидер обвинил Киев в попытках сорвать переговорный процесс, а также выразил уверенность, что нынешнему украинскому режиму «мир не нужен».

Сам Трамп сообщил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Также Трамп после телефонного разговора с Путиным написал в своей соцсети Truth Social, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы. При этом в своем посте американский лидер не призвал к деэскалации и не воспрепятствовал заявлению Путина.

Позднее американский лидер удалил публикацию о беседе с Путиным из своего аккаунта в соцсети, а после этого тут же опубликовал в той же редакции.

Ранее политолог объяснил, зачем Трамп удалял пост о беседе с Путиным.

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