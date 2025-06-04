Трамп удалил и перезалил публикацию о беседе с Путиным

Трамп удалил и тут же перезалил публикацию о беседе с Путиным в Truth Social

Президент США Дональд Трамп удалил публикацию о беседе с российским коллегой Владимиром Путиным из своего аккаунта в соцсети Truth Social, а после чего тут же опубликовал в той же редакции.

Публикация, в которой глава Белого дома поделился подробностями о разговоре, на несколько минут была удалена, а затем вновь появилась в том же виде в официальном аккаунте политика. Причины произошедшего неизвестны.

До этого Трамп заявил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Также Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы.

Ранее на Западе посовтовали Трампу послать «жесткий» сигнал Зеленскому после беседы с Путиным.