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Политолог объяснил, зачем Трамп удалял пост о беседе с Путиным

Политолог Марков: в Вашингтоне идет борьба вокруг интерпретации беседы с Путиным
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Удаление, а затем появление в идентичном виде публикации о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным на странице президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social говорит о борьбе в Вашингтоне вокруг интерпретации беседы. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог Сергей Марков.

«Трамп удалил пост о деталях разговора с Путиным, а потом опять поставил его, и без изменений. Это говорит видимо о борьбе в Вашингтоне вокруг интерпретации разговора с Путиным», — написал Марков.

До этого Трамп удалил публикацию о беседе с российским коллегой Владимиром Путиным из своего аккаунта в соцсети Truth Social, а после чего тут же опубликовал в той же редакции.

Президент США созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Также Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы.

Ранее на Западе посоветовали Трампу послать «жесткий» сигнал Зеленскому после беседы с Путиным.

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