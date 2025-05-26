Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными по формуле 1000 на 1000

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за помощь в организации процесса обмена военнопленными с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, чтобы выразить большую признательность за содействие в организации 23–25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области обмена удерживаемых лиц в соответствии с достигнутой на переговорах в Стамбуле договоренностью», — отмечается в публикации.

Также в пресс-службе сообщили, что по телефону главы двух государств обсудили «основные актуальные вопросы белорусско-российской повестки и международную обстановку».

26 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что продолжение практики массовых обменов военнопленными с Киевом зависит от того, чем завершатся российско-украинские переговоры.

23 мая в рамках российско-украинских договоренностей с подконтрольной Киеву территории Москве передали 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, среди которых жители Курской области. Украина также получила 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

На следующий день министерство обороны РФ сообщило, что Россия получила 307 военных в рамках обмена пленными и передала Киеву 307 бойцов Вооруженных сил Украины.

А 25 мая в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о котором удалось договориться на переговорах в Стамбуле 16 мая.

Ранее появились кадры с вернувшимися из украинского плена военными.