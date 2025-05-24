Появились кадры с вернувшимися из украинского плена военными

Вернувшиеся из украинского плена военные развернули флаг России в Подмосковье

Освобожденные из украинского плена военнослужащие Вооруженных сил России по прилете в Московскую область развернули российский триколор, выйдя из самолета Ил-76. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

На видеоролике прибывшие на подмосковный аэродром российские военные выходят из аппарели самолета с развернутым флагом России.

23 мая в рамках российско-украинских договоренностей от 16 мая об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» с подконтрольной Киеву территории Москве передали 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, среди которых жители Курской области. Украины также получила 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

Также 24 мая министерство обороны РФ сообщило, что Россия получила 307 военных в рамках обмена пленными и передала Киеву 307 бойцов Вооруженных сил Украины.

В Минобороны РФ заявили, что масштабный обмен пленными между Россией и Украиной будет продолжен в ближайшие дни.

Ранее Захар Прилепин рассказал об оставшихся на Украине политзаключенных и пленных.