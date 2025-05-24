Россия и Украина обменялись пленными

Россия получила 307 военных в рамках обмена пленными и передала Киеву 307 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«24 мая <...> с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После этого они будут доставлены на территорию России для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что масштабный обмен пленными между Россией и Украиной будет продолжен в ближайшие дни.

23 мая в министерстве обороны России сообщили, что в рамках российско-украинских договоренностей от 16 мая об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» с подконтрольной Киеву территории Москве передали 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, среди которых жители Курской области. Украины также получила 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

Ранее Захар Прилепин рассказал об оставшихся на Украине политзаключенных и пленных.