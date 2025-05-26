Песков рассказал о возможности нового массового обмена пленными с Украиной

Песков: новые массовые обмены пленными с Киевом зависят от итогов переговоров

Продолжение практики массовых обменов военнопленными с Киевом зависит от того, чем завершатся российско-украинские переговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Будет зависеть от итогов переговоров, конечно», — подчеркнул Песков.

До этого лауреат Нобелевской премии, журналист Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) призвал Россию и Украину обменяться гражданскими заключенными.

23 мая в рамках российско-украинских договоренностей с подконтрольной Киеву территории Москве передали 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, среди которых жители Курской области. Украина также получила 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

На следующий день министерство обороны РФ сообщило, что Россия получила 307 военных в рамках обмена пленными и передала Киеву 307 бойцов Вооруженных сил Украины.

А 25 мая в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о которой удалось договориться на переговорах в Стамбуле 16 мая.

Ранее появились кадры с вернувшимися из украинского плена военными.