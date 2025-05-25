Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

Минобороны: РФ и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о котором договорились в Стамбуле. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, 25 мая из подконтрольной Киеву территории вернулись еще 303 военнослужащих. Взамен Россия также передала 303 пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23-го по 25-е мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек», — рассказали в ведомстве.

Как сообщили в МО, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время их направят на лечение и реабилитацию в медучреждения Минобороны РФ.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Одним из главных итогов этой встречи стала договоренность об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Первый этап обмена пленными по формуле «1000 на 1000» состоялся 23 мая, когда РФ и Украина освободили по 270 солдат и 120 гражданских лиц.

24 мая Москва и Киев передали друг другу по 307 военнослужащих, оказавшихся в плену в ходе выполнения боевых задач.

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