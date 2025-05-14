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Президент Бразилии не встречался с Путиным во время остановки в Москве

РИА Новости: президент Бразилии не встречался с Путиным в Москве 14 мая
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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время остановки в Москве по пути из Пекина в среду, 14 мая, не встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство Бразилии в Москве.

«Нет», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Незадолго до этого сообщалось, что президент Бразилии сделал короткую остановку в Москве и уже покинул РФ.

Утром 14 мая президент Бразилии заявил, что попытается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу визита в Стамбул на переговоры с Украиной. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что общественность проинформируют о контактах Путина с бразильским президентом, если они будут согласованы.

В ночном обращении 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста президента США Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.

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