Президент Бразилии пообещал попросить Путина приехать в Стамбул

Президент Бразилии да Силва хочет попросить Путина поехать на переговоры в Турцию

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что попытается поговорить с российским лидером Владимиром Путиным по поводу визита в Стамбул на переговоры с Украиной. Его слова приводит Ouest-France.

«Я попытаюсь поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: «Эй, товарищ Путин, ради Бога, отправляйтесь в Стамбул на переговоры», — сказал да Силва.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 мая сообщил, что российская делегация приедет в Стамбул 15 мая и будет ждать украинскую сторону. Однако Песков не стал раскрывать состав переговорной группы, заявив, что это будет возможно только после указаний президента.

Ранее Зеленский призвал к «сильнейшим санкциям» в случае отсутствия Путина в Стамбуле.