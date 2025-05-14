Президент Бразилии сделал короткую остановку в Москве и покинул Россию

ТАСС: Лула да Силва сделал короткую остановку в Москве и уже покинул Россию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал короткую остановку в Москве и уже покинул РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство страны.

14 мая во Внуково приземлился спецборт ВВС Бразилии. По данным ТАСС, кортеж с дипломатическими номерами уже выехал из аэропорта.

Ранее бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что посетит Москву, чтобы уговорить российского лидера Владимира Путина отправиться на переговоры с Украиной в Стамбул. Это произошло после того, как глава украинского МИД Андрей Сибига призвал Бразилию «использовать свой авторитет в диалоге с Россией». В Кремле уточнили, что им пока нечего сообщить о контактах президентов.

В среду посольство Бразилии в России подтвердило, что самолет президента сделает остановку в Москве.

Ранее в Кремле высказались о возможной встрече президентов РФ и Бразилии.