«Это хороший знак»: что ответил Зеленский на предложение Путина о переговорах

Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам, но только после полного прекращения огня. Он надеется, что это произойдет уже 12 мая. Захарова напомнила, что Москва планирует сначала уладить первопричины конфликта, а только затем завершать боевые действия. Трамп публично не встал на сторону России или Украины, пообещав продолжить работу по урегулированию кризиса.

Украинский президент Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией, но только после полного длительного прекращения огня. Так он прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина возобновить встречи в Стамбуле, а начать уже в этот четверг — 15 мая.

«Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Он отметил, что не видит смысла продолжать терять людей еще хоть день.

«Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — заключил Зеленский.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак также обозначил, что украинская сторона готова к переговорам только после прекращения военных действий:

«Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну».

Сначала переговоры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости напомнила, что Россия сначала хочет уладить первопричины конфликта, а только затем будет обсуждать с Украиной идею долгого перемирия.

«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни <...> комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку», — сказала Захарова.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также обозначил, что цель переговоров с Стамбуле — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы РФ.

Российский сенатор Андрей Клишас считает, что инициатива как на военном, так и на дипломатическом направлении полностью на стороне России. Его коллега Константин Косачев заявил, что перемирие нужно Украине для перегруппировки сил и для продолжения конфликта. Вариант Путина же поможет завершить конфликт миром.

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Турция готова к переговорам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном, обсудив ситуацию на Украине. Он обозначил, что турецкая сторона готова внести любой вклад в урегулирование кризиса, в том числе организовать прямые переговоры.

Эрдоган также уже обсудил инициативу с Путиным. По словам российской стороны, турецкий президент «всецело поддержал предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку».

«Турецкая сторона окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира», — сказано в сообщении.

Реакция Запада

«Предложение России о прямых переговорах с Украиной — хороший знак, но далекий от достаточного», — считает канцлер Германии Фридрих Мерц.

ФРГ ожидает, что Россия сначала согласится на 30-дневное перемирие, а затем начнет реальные переговоры:

«Сначала оружие должно замолчать, и только потом могут начаться обсуждения».

Макрон назвал инициативу Путина «недостаточным шагом»:

«Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры».

Президент США Дональд Трамп не стал прямо поддерживать предложение Москвы или Киева, однако он пообещал продолжить работу с обеими сторонами:

«Возможно, это великий день для России и Украины! <...> Это будет совершенно новый и намного лучший мир».

«Инициатива Путина очень интересна, хотелось бы, чтобы Владимир Зеленский на нее согласился, и лучше, чтобы был прямой диалог, без посредников, ради мира во всем мире», — считает боливийский депутат Херхес Меркадо.

Бывший глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни также считает, что Россия стремится к миру. Он призвал международное сообщество «сыграть активную роль», чтобы Украина приняла участие в переговорах.