«Это хороший знак»: что ответил Зеленский на предложение Путина о переговорах

Украинский президент Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией, но только после полного длительного прекращения огня. Так он прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина возобновить встречи в Стамбуле, а начать уже в этот четверг — 15 мая.
«Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня», — написал Зеленский в Telegram-канале.
Он отметил, что не видит смысла продолжать терять людей еще хоть день.
«Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — заключил Зеленский.
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак также обозначил, что украинская сторона готова к переговорам только после прекращения военных действий:
«Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну».
Сначала переговоры
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости напомнила, что Россия сначала хочет уладить первопричины конфликта, а только затем будет обсуждать с Украиной идею долгого перемирия.
«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни <...> комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку», — сказала Захарова.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также обозначил, что цель переговоров с Стамбуле — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы РФ.
Российский сенатор Андрей Клишас считает, что инициатива как на военном, так и на дипломатическом направлении полностью на стороне России. Его коллега Константин Косачев заявил, что перемирие нужно Украине для перегруппировки сил и для продолжения конфликта. Вариант Путина же поможет завершить конфликт миром.
Турция готова к переговорам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном, обсудив ситуацию на Украине. Он обозначил, что турецкая сторона готова внести любой вклад в урегулирование кризиса, в том числе организовать прямые переговоры.
Эрдоган также уже обсудил инициативу с Путиным. По словам российской стороны, турецкий президент «всецело поддержал предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку».
«Турецкая сторона окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира», — сказано в сообщении.
Реакция Запада
«Предложение России о прямых переговорах с Украиной — хороший знак, но далекий от достаточного», — считает канцлер Германии Фридрих Мерц.
ФРГ ожидает, что Россия сначала согласится на 30-дневное перемирие, а затем начнет реальные переговоры:
«Сначала оружие должно замолчать, и только потом могут начаться обсуждения».
Макрон назвал инициативу Путина «недостаточным шагом»:
«Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры».
Президент США Дональд Трамп не стал прямо поддерживать предложение Москвы или Киева, однако он пообещал продолжить работу с обеими сторонами:
«Возможно, это великий день для России и Украины! <...> Это будет совершенно новый и намного лучший мир».
«Инициатива Путина очень интересна, хотелось бы, чтобы Владимир Зеленский на нее согласился, и лучше, чтобы был прямой диалог, без посредников, ради мира во всем мире», — считает боливийский депутат Херхес Меркадо.
Бывший глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни также считает, что Россия стремится к миру. Он призвал международное сообщество «сыграть активную роль», чтобы Украина приняла участие в переговорах.