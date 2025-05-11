«Буду ждать Путина лично». Зеленский едет в Турцию на переговоры

Дональд Трамп призвал Украину приехать на переговоры в Турцию вне зависимости от позиции РФ по поводу немедленного прекращения огня. Владимир Зеленский согласился и обозначил, что намерен лично встретиться с Владимиром Путиным для решения конфликта. Американист Мирзаян считает, что украинский лидер будет искать способ отказаться от переговоров. Госсек Рубио также едет в Турцию, но на встречу НАТО, однако даты мероприятий совпадают.

Американский президент Дональд Трамп призвал Украину срочно согласиться на предложение лидера РФ Владимира Путина провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.

«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а скорее хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна на это согласиться, немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне, которая не могла быть выиграна (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки. Соберитесь сейчас!!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Несколькими часами ранее американский лидер в своих высказываниях не обозначил, на чьей именно стороне он находится. Его последнее высказывание говорит о том, что Трамп все же согласился с предложением Путина. При этом его специальный посланник Кит Келлог в соцсетях все равно призывает сначала добиться прекращения огня:

«Сначала безоговорочное прекращение огня на 30 дней, а во время него — переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот».

Зеленский ждет Путина

Изначально украинская сторона четко обозначила, что не планирует вести прямые переговоры, пока Россия не даст твердое согласие на 30-дневное прекращение огня. Однако фактически они все же не отказывались от переговоров. Тем не менее Зеленский изменил риторику после сообщения Трампа.

«Мы ждем завтра прекращения огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут», — написал Зеленский.

Через несколько часов президент Украины выложил видео, где снова обозначил, что едет в Турцию на переговоры. «Страна.ua» пишет, что, вероятно, это произойдет и без объявления 30-дневного перемирия со стороны России.

При этом на Украине действует закон, согласно которому Киев не может вести переговоры лично с Путиным . Российская сторона неоднократно просила отменить документ. На что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак ответили, что президент и специально уполномоченные лица все же могут вести переговоры и без отмены закона. «Страна.ua» предположила, что Зеленский выдвинул условие личной встречи с Путиным с расчетом на то, что российский лидер не поедет на переговоры и они сорвутся по вине РФ.

«Есть ощущение, что Трамп и Путин вдвоем разыграют ситуацию плавного выхода США из миротворческого процесса. Трамп <...> явно понимает, что если Зеленский откажется, то потеряет всякое доверие Вашингтона. Если же согласится, то у него возникнут большие проблемы с европейскими партнерами, с которыми он только что договаривался в Киеве», — заявил американист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян kp.ru.

Эксперт предположил, что в итоге Зеленский откажется от переговоров и «поведет себя максимально радикально».

«Это хороший знак»: что ответил Зеленский на предложение Путина о переговорах Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам, но только после полного прекращения огня. Он надеется... 11 мая 17:44

Рубио едет в Турцию

Вечером 11 мая стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио приедет в Турцию 14 мая и проведет в стране три дня, об этом сказано на сайте американского госдепа. Он намерен принять участие в неформальной министерской встрече НАТО. Однако возможные переговоры России и Украины состоятся как раз в это время. На встрече альянса также будут обсуждать украинский кризис.