Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, посетит ли президент Бразилии Москву с визитом

Песков: Кремль сообщит о контактах Путина и да Силвы в случае согласования
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не смог прокомментировать информацию о возможном визите президента Бразилии Лулы да Силвы в Москву.

На вопрос журналиста, приедет ли да Силва в Москву и попросит ли президента России Владимира Путина поехать в Стамбул, Песков ответить не смог.

«В настоящий момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Если в какой-то форме контакты будут согласованы, мы вас проинформируем», — отметил пресс-секретарь российского президента.

До этого Китай и Бразилия выразили надежду на скорейшее начало прямых переговоров между Москвой и Киевом, чтобы положить конец продолжающемуся украинскому конфликту. Это следует из совместного заявления двух стран, опубликованного по итогам визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Пекин.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, прерванные весной 2022 года. В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня.

Ранее Кнайсль назвала переговоры с Москвой единственным решением для Киева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами