В Кремле рассказали, посетит ли президент Бразилии Москву с визитом

Песков: Кремль сообщит о контактах Путина и да Силвы в случае согласования

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не смог прокомментировать информацию о возможном визите президента Бразилии Лулы да Силвы в Москву.

На вопрос журналиста, приедет ли да Силва в Москву и попросит ли президента России Владимира Путина поехать в Стамбул, Песков ответить не смог.

«В настоящий момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Если в какой-то форме контакты будут согласованы, мы вас проинформируем», — отметил пресс-секретарь российского президента.

До этого Китай и Бразилия выразили надежду на скорейшее начало прямых переговоров между Москвой и Киевом, чтобы положить конец продолжающемуся украинскому конфликту. Это следует из совместного заявления двух стран, опубликованного по итогам визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Пекин.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, прерванные весной 2022 года. В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня.

Ранее Кнайсль назвала переговоры с Москвой единственным решением для Киева.