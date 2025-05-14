СМИ: из аэропорта Внуково-2 выехал кортеж с бразильскими дипномерами

Из московского аэропорта Внуково-2 выехал кортеж с дипломатическими номерами Бразилии. Об этом пишет ТАСС.

«Автомобили были замечены на фоне сообщений о возможном прибытии в Москву президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы», — говорится в публикации.

Незадолго до этого посольство Бразилии в России подтвердило, что самолет президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы сделает остановку в Москве.

Утром 14 мая президент Бразилии заявил, что попытается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу визита в Стамбул на переговоры с Украиной. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что общественность проинформируют о контактах Путина с бразильским президентом, если они будут согласованы.

До этого Песков в ходе брифинга, комментируя информацию о том, что Бразилия может заменить США в переговорах по Украине, подчеркнул, что в настоящее время речь о смене посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта не идет, Москва продолжает работу с Вашингтоном.

В ночном обращении 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста президента США Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.