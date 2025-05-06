В Кремле прокомментировали новость о смене посредника в переговорах по Украине

Песков: сейчас не идет речь о смене посредника в переговорах по Украине

В настоящее время речь о смене посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта не идет, Москва продолжает работу с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга, комментируя информацию о том, что Бразилия может заменить США в переговорах по Украине.

«Пока не идет речь, продолжается работа с американской стороной», — отметил он.

Песков подчеркнул, что Москва приветствует все страны, которые готовы приложить усилия для мирного урегулирования украинского конфликта.

Незадолго до этого газета O Globo писала, что Бразилия может заменить США и выступить в качестве посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По информации источников издания, на встрече в Москве ожидается, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщит президенту РФ Владимиру Путину, что Бразилия имеет полномочия активно участвовать в посредничестве по мирному соглашению между Россией и Украиной.

2 мая официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, пришло время для прямых переговоров Москвы и Киева. Она добавила, что Вашингтон будет «делать все, что может», чтобы помочь установить мир, но исход конфликта требует разработки конкретных идей от России и Украины. Она подчеркнула, что есть и другие части мира, которые требуют внимания США.

Ранее в США раскрыли ключевой момент в переговорах по Украине.